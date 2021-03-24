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Resulayn'da terör örgütünce karargah olarak kullanılan okul ile fırın yeniden hizmete açıldı

DHA

Resulayn'da terör örgütünce karargah olarak kullanılan okul ile fırın yeniden hizmete açıldı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınar Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okul ile ekmek fırını, düzenlenen törenle yeniden halkın hizmetine açıldı.
Şanlıurfa Valiliği ile Pakistan'dan bölgeye destek sağlayan Beytüsselam Derneği arasında yapılan protokolün ardından Resulayn'da onarımı tamamlanan bir okul ile yeni inşa edilen bir ekmek fırını, düzenlenen törenle açıldı. Daha önce terör örgütü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılan Salim El Mari İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılışa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar Kaymakamı ve Resulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf, Beytüsselam Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar ve beraberinde Pakistan'dan gelen heyet ile Resulayn halkı katıldı.
Törende konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Telabyad ve Resulayn'da hayatın her geçen gün normale döndüğünü, eğitim kurumlarının onarımlarının gerçekleştirilerek burada yaşayan çocukların daha iyi koşullarda geleceğe hazırlanmasının sağlandığını söyledi. Vali Erin, "Okulların yanında birçok kamu hizmetinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Vali Erin, Barış Pınarı Harekâtı´nın üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, "Bu zaman zarfında teröristleri buradan söküp atmak için büyük bir kahramanlık örneği ortaya koyan Silahlı Kuvvetlerimizi ve Suriye Milli Ordusunu tebrik ediyor, şehit olan kardeşlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, mekânlarının cennet olmasını temenni ediyorum" dedi.
GÜNLÜK 200 BİN EKMEK ÜRETEN FIRIN AÇILDI
Okul açılışının ardından Resulayn'ın ekmek ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen fırının da açılışını gerçekleştiren Vali Erin ve beraberindekiler, söz konusu fırını ziyaret ederek ekmek üretimini inceledi. Suriye rejimi döneminde yapılarak yaklaşık 30 yıl kullanılan ve Barış Pınarı Harekâtı öncesinde terör örgütü tarafından tahrip edilen fırın da Şanlıurfa Valiliği ile Beytüsselam Derneği arasında yapılan protokol sonrası yeniden inşa edildi. Ekonomik ömrünü tamamlamış üretim bandı ve tahrip olmuş binası tamamen yenilenen fırının yerine, Beytüsselam Derneği tarafından 135 bin Dolar harcanarak 2 ayrı fırın inşa edildi. Fırın binası ve alan düzenlemesi için 50 bin Dolar harcanan yerleşkenin elektrik ihtiyacının temini için ise AFAD tarafından 150 bin TL değerinde bir jeneratör tahsis edildi. Aylık 800 ton un tahsis edilen fırında, ilk aşamada günlük 180 bin ekmek üretilmeye başlandı. Haftada 6 gün, 2 vardiya halinde çalışacak 2 fırının, ihtiyaç halinde günlük 200 bin ekmek üretme kapasitesi bulunduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-24 15:39:08

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