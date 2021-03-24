Telabyad'da 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliği, Telabyad'da arama tarama faaliyeti sırasında 60 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Telabyad’da Suriye Görev Gücü (SGG) Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve yerel kolluk unsurlarınca PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesinde 80 adet basma tipi anahtar sistemi ile 60 kg TNT patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Bulgular tasnif edilerek gerekli olay yeri çalışması yapılmış olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır" denildi.

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