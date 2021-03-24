Tel Abyad ve Resulayn'ın huzur ve güvenliği istişare toplantısı

Türkiye’nin kontrolündeki Tel Abyad ve Resulayn’ın başta güvenlik olmak üzere, ekonomik ve sosyal hayatın normale dönmesi için sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği bir istişare toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Vali Yardımcısı ve Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Ceylanpınar Kaymakamı ve Resulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, bölgede görevli polis ve jandarma birlikleri yöneticileri, her iki ilçedeki Suriye Milli Ordusu temsilcileri ile yerel yetkililer katıldı.

Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesi için bir yılı aşkın süredir yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Erin, devam eden işlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Vali Erin, 15 günde bir Tel Abyad ve Resulayn’la ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların, bu bölgede aynı amaca hizmet eden ancak farklı alanlarda çalışan kurum kuruluşlar ile güvenlik birimleri arasındaki istişare ve koordinasyonun artırılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların hem bölgedeki kurumlara hem de halka fayda sağladığına inandıklarını kaydeden Vali Erin, “Bunun gerçekleştiğini her toplantıda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Toplantılar, hem yapılan işlerin gözden geçirilmesi hem de önümüzdeki problemlerin çözülmesi için ortak aklın oluşmasına büyük faydası var. Sonuçta, mensup olduğumuz kültür ve dinimiz de istişareye önem verin ve onunla hareket edin diye emrediyor” dedi.

Gelinen aşamada Tel Abyad ve Resulayn’ın büyük ölçüde PKK/YPG ve DEAŞ’tan temizlendiğini ifade eden Vali Erin, bölgede yaşayan halkın normal hayata dönmesi, eğitim, sağlık ve diğer günlük medeni ihtiyaçlarının karşılandığı, insanların birbirlerine saygı ve sevgiye dayalı yaşantının sağlandığı, huzur içerisinde, kendinden, çocuklarından ve kendilerini yönetenlerden emin olduğu bir ortamın oluşturulması lazım.” diyerek, bu amaçla bölgede oluşturulan güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Toplantı, katılımcıların bölgedeki sorunların çözümüne yönelik istişareleri ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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