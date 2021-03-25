Şanlıurfa´da cinayet şüphelileri 13 yıl sonra yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 13 yıldır aranan cinayet şüphelileri İ.A. ve A.K., yakalandı.

Akçakale´de 2002 yılında meydana gelen olayda 'Tasarlayarak öldürme' olayı ile ilgili 13 yıldır aranan İ.K. ile A.K.´nin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekette geçti. Cinayet şüphelilerinin Büyüktaş Mahallesi'nde gizlendiğini öğrenen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekiplerin geldiğini fark edince kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-25 11:40:24



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