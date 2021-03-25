Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde çalıştığı mobilya dükkanında, sobaya tinerle tutuşturmak isterken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Halil Atmaca (17) yaralandı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Atmaca, hastanede tedavi altına alındı.
Demokrasi Mahallesi´nde mobilya dükkanında çalışan Halil Atmaca, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Atmaca´nın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden parladı. Atmaca´nın üzerindeki kıyafetleri tutuştu. Durumu fark eden esnaf, müdahale ederek Atmaca´nın üzerindeki alevleri söndürdü. Atmaca, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atmaca, hayati tehlikesi bulunduğu için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-25 12:30:12
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