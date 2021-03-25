Kızılay Meydanı Projesi'nde tapu alındı

Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeşil alanlar kazandırmak için şehir merkezinde hasarlı olan ve tarihi dokuyu bozan betonarme yapıların yıkım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ‘Kızılay Meydanı Projesinde’ önemli bir aşama daha kaydetti.

İlk olarak eski ŞANMED binası olarak bilinen yapının yıkım işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlayarak rotayı Kızılay Meydan Projesi’nin bir diğer aşaması olan Köprübaşı’ndaki Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)e eski binasına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Ankara ziyaretinden müjdelerle dönen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “Şanlıurfa’nın uzun zamandır beklediği, beni de çok heyecanlandıran projelerden biri Kızılay Meydanı projemizde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski binasının tapusunu da alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Önümüzdeki süreç içerisinde eski ŞUTSO binasının da yıkım işlemlerine başlanarak Şanlıurfa’ya modern bir meydan kazandırılmış olacak.

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