Ceylanpınar’da 38 mahalle sporla buluşacak

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Spor Toto Teşkilatı’ndan, ilçedeki 40 mahalleden 38’ine pota kurulması ve bir semt sahası yapılması sözü aldıklarını bildirdi.

Soylu, sporun birleştirici ve bütünleştirici özelliğine dikkati çekerek, “Spor, çocuklarımızın sadece fiziksel değil zihinsel gelişimi açısından da son derece önemlidir. Bu süreçte kazanılan alışkanlıklar, bireylerin ileriki yaşlarda sergileyecekleri tutum ve davranışların temelini oluşturmaktadır. Bu bilinçten hareketle başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere her yaşta sporu teşvik ediyor ve özendiriyoruz. Tabi bunun için de spor tesislerine ihtiyacımız var. Bunları en iyi şekilde giderme gayretimiz sürüyor” dedi.

Ceylanpınar halkının ihtiyaçlarını anlatıp destek almak için Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile de bir araya geldiğini belirten Soylu, şöyle devam etti

“Sayın Başkanımız taleplerim ile yakından ilgilendi. Ankara’daki tüm ziyaretlerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz, beni hiç yalnız bırakmayan Şanlıurfa Milletvekillerimiz Kasım Gülpınar, Halil Özşavlı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül bir başka programda oldukları için bu görüşmeyi yalnız gerçekleştirdim. İlçemizin sportif tesis ihtiyaçlarını dile getirdiğim Sayın Başkan, ‘Bir arkadaşımızı görevlendirelim, bir yer tespiti yapsın’ önerisinde bulundu. Ben de kendisine 40 tane mahallemiz bulunduğunu ve tamamının spor tesisi ihtiyacını karşılamak istediğimi bildirdim. Görüşme sonunda ilk etapta 38 mahallemize pota kurulması ve bir mahallemize de semt sahası yapılması konusunda söz aldım. Hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.