Elektrikli soba yüzünde çıkan yangın evi kül etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrikli soba yüzünden çıkan yangında ev içindeki eşyalar küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Evin yandığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin içerisindeki aşyalar kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.