Siverek´te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan porsuk korumaya alındı.

Güvercin Mahallesi kırsalında vatandaşlar, arazide dolaşırken yaralı porsuk buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, porsuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Korumaya alınan porsuğun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-03-26 10:24:38



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