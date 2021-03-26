Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Şanlıurfa’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve açılış için Şanlıurfa'ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışını yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bir dizi temasta bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Karaismailoğlu'nu havalimanında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa milletvekilleri Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli karşıladı. Karaismailoğlu, kentte ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.