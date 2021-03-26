Siverek'te yaralanmış halde bal porsuğu bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köylüler tarafından yaralı olarak bulunan porsuk, yetkililere teslim edildi.

İlçeye bağlı Güvercin Kırsal Mahallesi sakinleri, yaralı halde gezinen değişik bir hayvan görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Söz konusu bölgeye giden jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı porsuğu tedavi etmek amacıyla teslim aldı.

'Bulunan Bal Porsuğu'

Yapılan incelemede yaralı olarak bulunan hayvanın Dünyanın en korkusuz en cesur hayvanı olarak bilinen 'Bal Porsuğu'nun olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce teslim alınan porsuk, tedavisi ardından tekrardan doğaya bırakılacak.

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