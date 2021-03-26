Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa´da



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Şanlıurfa´ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GAP Havaalanı´nda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlk olarak valiliğe gelen Bakan Karaismailoğlu, burada şeref defterini imzalayıp kentteki alt yapı ve ulaşım konularına ilişkin Vali Abdullah Erin'den brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-03-26 11:42:20



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