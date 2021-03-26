Başkan Soylu, Ankara’dan müjdelerle döndü

Ceylanpınar halkına hizmet için bir ayağı Ankara’da olan, milletvekillerinin de desteğini alarak tüm bakanlıkları tek tek ziyaret edip, ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin projelerini sunup destek isteyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, son ziyaretinden de müjdelerle döndü.

Soylu, hükümetin merkezi Ankara’da yaptığı bir dizi temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikle kendilerini son derece sıcak karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan'a teşekkür etti.

Bu ziyaretlerde Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gürpınar ile Halil Özşavlı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de kendisini yalnız bırakmadığını belirten Soylu, "Kendilerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Hepsine ayrı ayrı Ceylanpınar halkımız adına şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

Ankara’da yaptığı tüm görüşmelerin olumlu yönde sonuçlandığını ifade eden Başkan Soylu, yaptığı tüm ziyaretlerde Ceylanpınar’ın sınırın sıfır noktasında olduğunu, Barış Pınarına komşu bölge olduğunu, aralarında sadece 50 metre mesafede bulunduğunu ve bundan kaynaklı ilçeye özgü birtakım sorunlarının bulunduğunu anlattığını bildirdi.

Soylu, “Ceylanpınarlı hemşerilerimiz şunu iyi bilmelidirler ki, ayın hemen hemen üçte ikisini Ankara'da geçiyoruz. Ceylanpınar’ın ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlatıyor, makul projelerimizi sunarak destek talep ediyoruz. Ceylanpınar ilçemiz Akçakale ve Suruç gibi sınırın sıfır noktasındaki ilçelere de benzemiyor. Diğer ilçelerimiz ile sınırın diğer yanı arasında mesafe var. Fakat biz Barış Pınarına sıfır noktadayız. Barış Pınarı ile aramızda Sadece 50 metre var. Bütün bunları devlet büyüklerimize anlatıyoruz” diye konuştu.

“Ceylanpınar için ne yapsak azdır. Memleketimiz için hemşerilerim için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bundan da asla şikayetçi değiliz. Çünkü, biz milletimizin içinden biriyiz. Biz efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik” diyen Soylu, şöyle devam etti

“Biz bu şiarı sayın Cumhurbaşkanımızdan biliyoruz. Cumhurbaşkanımız belki günde 34 saat uyuyor ya da uyuyamıyor. Biz 56 saat uyuyor isek bu çoktur. Bütün emeklerimiz hemşerilerim için helali hoş olsun. Bu bir lütuf değil, bir görevdir. Ben Ceylanpınarlı hemşerilerimin her zaman emrindeyim. Önce Cumhurbaşkanımızın takdiri ardından halkımızın tercihi ile bu millete hizmet etme fırsatı bulduk. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bizim felsefemizde siyaset hiçbir zaman amaç değil, araçtır. Yani milletimize hizmet için araçtır. Biz hiçbir ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklıyor ve herkesin belediye başkanı olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

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