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Bakan Karaismailoğlu: “Şanlıurfa’ya 8 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı” Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa’da Çevikkuvvet Köprülü Kavşağı’nın açılışını yaptı

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Şanlıurfa’ya 8 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı” Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa’da Çevikkuvvet Köprülü Kavşağı’nın açılışını yaptı

Şanlıurfa’da Çevikkuvvet Köprülü Kavşağı açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20032021 yılları arasında Şanlıurfa’ya 8 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.
Şanlıurfa’da yapımı tamamlanan Çevikkuvvet Köprülü Kavşağı törenle ulaşıma açıldı. Açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümeti süresince Şanlıurfa’ya 8 milyar TL üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.
Köprüler, viyadükler ve bölünmüş yolların yapımı ile yatırımların devam edeceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında Şanlıurfa’daki bölünmüş yol uzunluğu yalnızca 28 kilometre iken, AK Parti ile bu bölünmüş yol uzunluğunun 567 kilometreyi aştığını ifade etti. Karaismailoğlu, açıklamasının devamında, “Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan, duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bildiğiniz gibi 7. AK Parti Olağan Büyük Kongresi’ni 24 Mart günü büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre yollarının kesiştiği noktada yer alan Çevik kuvvet Köprülü Kavşağı, günlük ortalama 20 bin 200’ün üzerinde aracın geçtiği önemli bir kesişme noktasıdır. Kavşağımızın hizmete açılmasıyla birlikte, şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacaktır. Ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz sağlanacaktır. Bu kavşak ile gelişen, büyüyen Şanlıurfa’nın karayolu trafiği rahat bir nefes alacaktır. Durkalk beklemeleri ortadan kalkacak ve Bu şekilde zamandan 31,6 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kavşağımızla birlikte aynı zamanda, yıllık çevreye bırakılan egzoz gazı miktarı 439 ton azalacaktır. Hizmete açtığımız bu projemiz kapsamında, 4 bin 240 metre bitümlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte, 2 bin 930 metre bölünmüş yol yapımı gerçekleşmiştir. Proje içinde aynı zamanda 911 metrelik 7 adet köprü yer almaktadır. 1 adet de 2x165 metre uzunluğunda kutu kesit altgeçit yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından beridir ülkemizde yaptığımız ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına 1 trilyon lirayı aşkın harcama yaptık. Bu miktarın 670,2 milyar liralık kısmını karayollarımızı dünya standartlarına kavuşturmak için harcadık. Şanlıurfa’mızda da üstün nitelikli karayollarımız yaygınlaştırıldı, iyileştirildi. 2003 yılında Şanlıurfa’daki bölünmüş yol uzunluğu yalnızca 28 kilometre iken, hükümetlerimiz döneminde yaptığımız 567 kilometrelik yeni bölünmüş yollar ile bu kalitedeki yol uzunluğumuzu 20 katın üzerinde çıkardık. Şehrimizde bugün 595 kilometre bölünmüş yol bulunmaktadır” dedi.

“Yatırımlar istikrarla sürecek”
Bakan Karaismailoğlu, yatırımların devam edeceğini belirterek, “19932002 yılları arasında Şanlıurfa’ya yapılan 1 milyar 225 milyon liralık karayolu yatırım miktarını, 20032021 yılları arasında altı kata yakın artırarak, 8 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Şanlıurfa’da halen devam eden toplam 10 büyük karayolu projesi için 2 milyar liraya yakın kaynak ayrılmıştır. Arkadaşlar, hükümetlerimiz döneminde, ülkemizi hem dünya ile bağladık hem de şehirlerimiz arasındaki ulaşımı her modda güçlendirdik. Geçit germeyen dağları tünellerle, derin vadileri dev viyadüklerle geçtik. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken ülkemizde güven ve istikrarı daim kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman, ‘insanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ düsturu ile hareket edeceğiz. Arkadaşlar, bu duygular içinde, Çevik kuvvet Köprülü Kavşağının yapımında görev alan, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, bu güzel eserin Şanlıurfamıza ve Türkiyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.
Açılış törenine, Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa milletvekilleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Karaismailoğlu’nun Şanlıurfa temasları sürüyor.

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