Baydilli Karaköprü’deki dalgeç talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na GAP Bulvarı trafiği ve dalgeç yapılması talebini iletti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki sorunları giderme adına çalışmalarını ve temaslarını sürdürüyor. Baydilli Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’nın açılışı için Şanlıurfa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek ilçede trafik yoğunluğu yaşanan GAP Bulvarı, Diyarbakır yolu güzergahındaki trafik ışıklarının olduğu bölgelerde dalgeç yapılarak transit geçiş sağlanması ile ilgili Bakan Karaismailoğlu’ ya bir dosya sundu.

Daha önce de mevcut yerlerde çalışma başlatılması için Ankara’da bakanlığa gidip bilgi veren Baydilli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile konuyu tekrar görüştü ve burada yapılacak çalışmalar ile trafik yoğunluğunun biteceğini iletti. Narlıdere Köprülü Kavşağından Karaköprü’ye gelindiğinde Diyarbakır yolu üzerinde 4 adet sinyalizasyonda özellikle mesai saatleri başlangıç ve bitiminde yoğun bir trafik oluştuğunu aktaran Baydilli, belirlenen noktalara yapılacak dalgeçlerle ışıkların devre dışı bırakılacağını ve transit geçişle yoğunluğun çözüme kavuşacağı önerisinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu da dosyayı inceleyip konuyu takip edeceğini Baydilli’ye iletirken, Baydilli ilgileri için vatandaşlar adına Bakan Karaismailoğlu’ ya teşekkür etti.

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