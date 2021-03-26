Şanlıurfa’da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

İHA

Şanlıurfa’da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının açılışı ile beraber toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.
Toplu taşımada Türkiye’nin en büyük araç filolarından birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe, Mehmetçik ve Karaköprü Batıkent mahallelerinden otogar ve hastaneye ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Çevik Kuvvet Köprülü kavşağın tamamlaması ile beraber 29.03.2021 tarihi itibari ile 26 numaralı Salih Özcan, 76 numaralı Seyrantepe ve 76B numaralı Beyazıt Bulvarı toplu taşıma hatları, hizmete giren köprülü kavşak ve yan yollara göre yeniden planlandı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 76B numaralı Beyazıt Bulvarı toplu taşıma hattında ise kapsamlı bir güzergah planlaması yapıldı. Yapılan planlama sonucunda Seyrantepe, Mehmetçik ve Karaköprü Batıkent mahallelerinin otogar ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine toplu taşıma araçları ile ulaşımları sağlanmış olacak.
Toplu taşıma hatlarının güzergâh değişiklikleri 29.03.2021 tarihinde hizmete girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunun temel atma törenine katıldı Karayolu tamamlandığında yıllık 32 milyon lira tasarruf sağlanacak
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Ceylanpınar-Kızıltepe ...
Fiyat tarifesi görünmeyen iş yerleri ceza alacak
YEREL HABERLER Fiyat tarifesi görünmeyen iş yerleri ceza alacak
Şanlıurfa’da foseptik çukuruna düşen yarış atı kurtarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da foseptik çukuruna düşen yarış atı ...
Baydilli Karaköprü’deki dalgeç talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti
YEREL HABERLER Baydilli Karaköprü’deki dalgeç talebini Bakan ...
Şanlıurfa'da 80 okula spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 80 okula spor malzemesi desteği
Bakan Karaismailoğlu: “Süveyş Kanalı’nda bir geminin karaya oturmasıyla adeta dünyanın lojistik hareketine bir darbe vuruldu” Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un önemine dikkat çekti “1915 Çanakkale Köprüsü aslında bir zafer anıtı” “Artık bizi eleştirenlerin aynaya bakmalarını istiyorum”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Süveyş Kanalı’nda bir geminin ...
Bakan Karaismailoğlu: Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Bolluğu ve bereketi her haneye ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Beyazgül’ü makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Beyazgül’ü ...
Bakan Karaismailoğlu: “Şanlıurfa’ya 8 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı” Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa’da Çevikkuvvet Köprülü Kavşağı’nın açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Şanlıurfa’ya 8 milyar TL’nin ...
Başkan Soylu, Ankara’dan müjdelerle döndü
YEREL HABERLER Başkan Soylu, Ankara’dan müjdelerle döndü
Karaköprü’de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor
Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa´da
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa´da
Siverek'te yaralanmış halde bal porsuğu bulundu
YEREL HABERLER Siverek'te yaralanmış halde bal porsuğu bulundu
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Şanlıurfa’da
Siverek´te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı
YEREL HABERLER Siverek´te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı
Fıstık hırsızları kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızları kameraya yakalandı
Şanlıurfa´da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık ...
Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı Terör örgütü operasyonunda 4 tutuklama Şanlıurfa ve İstanbul’da terör operasyonu
YEREL HABERLER Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist ...
Elektrikli soba yüzünde çıkan yangın evi kül etti
YEREL HABERLER Elektrikli soba yüzünde çıkan yangın evi kül etti
Balıklıgöl’e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı Genç kızın Balıklıgöl’e düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Balıklıgöl’e düşen genç kızı vatandaşlar ...
Haliliye’de projeler hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Haliliye’de projeler hayata geçiriliyor
Ceylanpınar’da 38 mahalle sporla buluşacak
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da 38 mahalle sporla buluşacak
Siverek´te kopan elektrik teline temas eden 11 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Siverek´te kopan elektrik teline temas eden 11 koyun ...
Siverek´te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Siverek´te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı