Foseptiğe düşen yarış atını itfaiye kurtardı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde foseptiğe düşen yarış atı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide otlanan Arif Laçin'e ait yarış atı, üstü açık olan foseptiğe düştü. Atı, kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çukuru genişletip mahsur kalan atı, halat ve vinçle yukarıya çekerek, çıkardı. Yara almadan foseptikten kurtarılan atın sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-26 20:32:29



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