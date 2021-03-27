

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR´daki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Muhammed Mustafa Çetin (47) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde SiverekDiyarbakır karayolunun 10'unucu kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden Onur Koç yönetimindeki 80 BE 797 plakalı deterjan yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Koç ile yanındaki Muhammed Mustafa Çetin (47) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhammed Mustafa Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.FOTOĞARFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-03-27 13:35:54



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