Otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otobüsün, otomobille çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siverek Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Mustafa E.’nin kullandığı 34 LSS 36 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Sabahattin P. idaresindeki 35 VA 081 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Gülbahar, Yusuf Ali ve Asya P. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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