Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi’nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide korona virüs nedeniyle mesafeli bir şekilde namaz eda edildi. Namaz sonrası camide Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlar ibadetlerinin ardından Balıklıgöl’ü de gezerek dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.