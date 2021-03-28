Şanlıurfa'da fırtına; ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Birecik´te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, farklı semtlerde park halindeki 1 minibüs ile 3 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasara yol açan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırıldı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-28 10:37:31



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