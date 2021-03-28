Otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, öndeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Bozan Çiftçi (39) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Bozan Çiftçi yönetimindeki 35 AAY 198 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 63 AHZ 423 plakalı otobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Bozan Çiftçi ile aracında bulunan Şahin Işıklı (48) ve Nazlı Geçgel'i (60) ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Bozan Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-03-28 17:38:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.