Siverek’te 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapılan aramada 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramada, 117 parça halinde toplamda 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili esrar maddesi bulunan araçlarda olan 3 kişi gözaltına alındı.

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