Şanlıurfa´da otomobilde 11 kilo esrar ele geçti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 11 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında şüpheli gördükleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın LPG deposunda 11 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulamak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-29 11:42:03
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