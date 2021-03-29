Kırsalda çocukların yüzü güldü

Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı oyun grubu çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, merkez mahallelerde yürüttüğü peyzaj, yeni park yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yanı sıra, kırsal mahallelerde de çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için verdiği oyun grubu sözü üzerine de ekipler çalışmalarını başlattı. Etap etap devam eden çalışmaların tamamlandığı kırsal mahallelerde, çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden İncirağacı Mahalle Muhtarı Ahmet Bakay, “Böylesi güzel çalışmalardan dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, etaplar halinde devam eden kırsal mahalle oyun grubu çalışmalarının kısa sürede diğer kırsal mahallelerde de hizmete sunulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.