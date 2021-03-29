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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozova’da öğrenciler belediyenin deneme sınavına girdi

İHA

Bozova’da öğrenciler belediyenin deneme sınavına girdi

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy bu yıl LGS ve TYT sınavına girecek olan 8’ci ve 12’ci sınıflar için eğitim desteğinde bulundu. Sınava girecek olan öğrenciler için deneme sınavı kitapçıkları hazırlatarak bugün okullarda sınav yapıldı.
Bozova Belediyesi her zaman olduğu gibi gençlere ve eğitime destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Bu yıl sınavlara girecek olan 8’ci sınıflar LGS deneme ve üniversite sınavı için hazırlanan 12’ci sınıflar için TYT deneme sınav kitapçıklarını hazırlatarak okullarda deneme sınavı yapılması için girişimlerde bulundu. Eğitime her zaman destek vereceklerini belirten Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Öğrencilerimizin başarılarına başarı katmaları adına belediye olarak hazırlatmış olduğumuz deneme kitapçıklarımızı bugün tüm okullarımıza dağıtacağız. Bugün yapılacak olan deneme sınavında öğrencilerimiz hem bilgilerini hem de yapılacak olan sınavlar öncesi kendilerini sınamış olacaklardır” dedi.
Öte yandan Bozova Anadolu Lisesinde salgın hastalığı olmasından dolayı sınavın ileriki günlerde yapılacağı ayrıca Yaylak kırsal Mahallesinde bulunan İMKB Lisesinde ise Çarşamba günü sınavın yapılacağı öğrenildi. Kent merkezindeki okulların yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan ortaokul 8’ci ve Lise 12’ci sınıflar için de deneme sınavı yapıldı.
Eğitime tam destek
Belediye Başkanı Suphi Aksoy göreve geldiği ilk günden bu yana her alanda olduğu gibi eğitime desteklerini aksatmadan sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kariyerlerini daha iyi lise ve üniversitelerde yapmaları adına gerekli tüm desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 8 ve 12’ci sınıflarımızın yanı sıra anaokulda ve diğer tüm okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize de gerekli desteklerimiz devam etmektedir. Bu yıl dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde ve ilçemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler yapılmamaktaydı. 15 şubatta kırsal mahallelerimizdeki ilkokullarda, 1 martta ise ilçe merkezi ve tüm okullarımızda yüz yüze eğitimler yeniden başlamıştı. Biz de tüm öğrencilerimizin başarısı için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Başkan Aksoy’a teşekkür
Bozova ilçe genelinde gerçekleştirilen LGS ve TYT sınavı öncesi ve sonrasında sınava giren öğrenciler Belediye Başkanı Suphi Aksoy’a teşekkür ederek, “Bugün gerçekleştirilen deneme sınavı için destek ve katkıda bulunan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi pandemi korona virüs salgın hastalığından dolayı okullarımızdan ve eğitimlerimizden uzak kalmıştık. Yapılacak olan LGS ve TYT sınavı öncesinde böylesi önemli bir sınavın yapılması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. İnşallah yapılacak genel sınavda bize ve ilçemize yakışacak bir başarı elde ederek kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Bizlere destek veren başta belediye başkanımız Suphi Aksoy, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz” dediler. Okullarda yapılan sınav ile ilgili okul idarecileri ise, “Sınav öncesinde yapılan deneme sınavı öğrencilerimizin motivasyonu için büyük bir önem arz etmektedir. Deneme sınavı yapılmasını sağlayan belediye başkanımız Suphi Aksoy’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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