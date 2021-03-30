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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor

İHA

Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde komşusuna rica ederek tatlı yapımını öğrenen Rukiye Öğretmiş, 2 yıl önce açtığı tatlı dükkanında elde ettiği gelirle hem 3 çocuğunu okutuyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.
Eşi ve dört çocuğuyla birlikte ilçenin Dicle Mahallesi’nde ikamet eden Rukiye Öğretmiş, geçimini sağlamak amacıyla mevsimlik işçi olarak değişik il ve ilçelerde çalışmaya gittiği için, çocukları eğitim öğretimden uzak kalıyordu. Buna bir çözüm bulmak amacıyla arayış içerisine giren anne Öğretmiş, tatlıcılık yapan komşusundan ricada bulunarak tatlı yapmayı öğrendi. Çocuklarının okuması için iş hayatına atılan genç kadın, kendi tatlı imalathanesini açtı. 2 yıldır bu işe devam eden Rukiye Öğretmiş, elde ettiği gelirle 3 çocuğunu okutarak, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

"Çocuklarım okusun diye bu işe başladım"
Daha önce tarım işçiliği yaptıkları için çocuklarının derslerden uzak kaldığını belirten anne öğretmiş, “Her yıl tarım işçisi olduğumuzdan çocuklarım hep okuldan geri kalıyordu, çocuklarımın okuldan geri kalmaması adına böyle bir işi açma fikri oluştu bende. Halka tatlısı yapan karı koca komşularımız vardı, onlara ricada bulundum, bana da bu işi öğretmeleri için. Sağolsunlar onlarda bana öğretti ve 2 yıldır bu işi yapıyorum, hem çocuklarımı okutuyorum ve hem de kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Tüm kadınlara kendi ayakları üzerinde durmaları için, kendi işlerini kurmalarını ve çalışmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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