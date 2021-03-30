Barış Pınarındaki okul için imzalar atıldı

Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Telabyad’da bulunan Zeynep İlkokulunun bakım ve onarımını karşılayacak olan Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği arasında bir protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen ve Vali Abdullah Erin’in onayıyla yürürlüğe giren protokolü, Barış Pınarı Harekâtı Eğitim Koordinatörü İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile Proje Yürütücüsü Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği Temsilcisi Hayal Elhayal imzaladı.

Bakım ve onarım maliyeti Baitulmaal İnsani Yardım Kuruluşu tarafından sağlanacak Zeynep İlkokulunun boyanması, kapı pencerelerinin değişimi, zeminin fayans yapılması, çatı onarımı, elektrik ve sıhhi tesisatının yapılması ve bahçe düzenleme işleri Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği tarafından yaptırılacak.

Daha önce de Telabyad ve Resulayn’da insani yardım faaliyetlerinde bulunarak 17 Derslikli Ayn Arus İlkokulu, 13 derslikli Hamam Türkmen Cenubi İlkokulu ve 6 derslikli Nskım okulunun onarımını gerçekleştiren Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği, 4 bin litre mazot bağışında bulunmuş, üç su kuyusu açılmasını sağlamış ve 69 yetim öğrenciye burs bağlamıştı.

Ensar İnsani Yardımlaşma Derneğinin, bölgedeki Atşana ve Ali Bajli Vusta İlkokulunun onarımı ile 15 okula su kuyusu açmayı da planladıkları öğrenildi.

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