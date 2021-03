Şanlıurfa´da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, galericilik yapan İbrahim Halil Tutak´ın (38) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobille yolu kesilerek kaçırıldığı iddia edildi. 8 gündür kendisinden haber alınamayan Tutak'ın ailesini arayan kişilerin, oğullarının serbest kalması için 500 bin lira fidye istediği belirtildi. Oğlundan haber alamadıklarını belirten Hüseyin Tutak, "Bizden 500 bin lira fidye istendi. Oğlumun bir an önce sağ salim dönmesini bekliyoruz" dedi.

Sırrın Mahallesi´nde galericilik yapan 4 çocuk babası İbrahim Halil Tutak, 23 Mart'ta iş yerinden çıktı. Eve gitmeyen ve telefonlarına ulaşılamayan Tutak'ın hayatından endişe eden yakınları arama çalışmalarından sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Tutak'ın iş yerinden çıktıktan sonra kullandığı güzergahta bulunan güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Yolda akaryakıt alan Tutak'ın 2 araç tarafından takip edildiği ve boş bir alanda aracından indirilerek farklı bir otomobile bindirildiği belirlendi. Bir gün sonra Tutak'ın otomobili terk edilmiş olarak bulundu.

500 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Ekipler Tutak´ı arama çalışmalarını sürdürürken, 25 Mart günü baba Hüseyin Tutak'ı telefonla arayan kişiler, oğlunun serbest kalması karşılığında 500 bin lira fidye istedi. Durumu polise bildiren Hüseyin Tutak, 8 gündür oğlundan haber alamadıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oğlum 8 gün önce iki beyaz otomobiliyle yolu kesilerek, kaçırıldı. Benim oğlumun düşmanı yok, borcu yok. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk ama şu ana kadar sonuç alamadık. Oğlumun kaçırılmasından sonra bir telefon geldi ve bizden 500 bin lira fidye istendi. Bize `Oğlunuz elimizde bu parayı getirmediğiniz takdirde onu öldüreceğiz´ diye tehditte bulundular. Bu teklifi kabul ettik ama sonrasında yeniden aranmadı. Olay gününe ait güvenlik kameraları bulundu, bir gün sonra da oğlumun aracını terk edilmiş olarak buldular. Oğlumun hayatında endişe ediyoruz. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyoruz. 8 gündür aile fertlerinin gözüne uyku girmedi."

Tutak'ın annesi Sabiha Tutak ise gözyaşı dökerek oğlunun bulunmasını istedi.

4 çocuğuyla perişan olduklarını ifade eden Fatma Tutak da eşinin bir an önce evine dönmesini beklediklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

