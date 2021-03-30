Şanlıurfa Valisi kırmızı çizgi çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Valisi kırmızı çizgi çekti

İHA

Şanlıurfa Valisi kırmızı çizgi çekti

“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile 2019 yılında başlayan trafikte yaya önceliği seferberliğinin devamı olan, yaya geçitlerindeki “kırmızı çizgi” uygulaması, Vali Abdullah Erin’in yaya geçidini sembolik olarak kırmızıya boyamasıyla Şanlıurfa’da başlatıldı.
İçişleri Bakanlığının “Yayalar kırmızı çizgimiz” adlı projesi, Şanlıurfa Topçu Meydanı’nda Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikle başlatıldı. “Önce Yaya Uygulaması” adıyla düzenlenen etkinlikte bir yaya geçidinin şeridini sembolik olarak kırmızıya boyayan Vali Erin, daha sonra araç sürücülerine broşür dağıtarak yaya geçiş önceliği konusunda dikkatli olmalarını istedi.
Trafikte her yıl kaybedilen binlerce insanın olduğunu anımsatan Vali Erin, “Uygulanan kampanyalarla rakamlar gittikçe düşmeye, belli bir bilinç oluşmaya başladı. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Onun devamında 2020 ve 2021 yıllarında da kampanyalar başlatıldı. Bugün de kırmızı çizgimizi çekerek tüm kardeşlerimizi, tüm toplumu yayaya saygı göstermeye, önceliği mutlak surette yayaya vererek kavşak ve yaya geçitlerindeki kazaların ve can kayıplarının sıfırlanmasına yönelik bir hedefimiz var” diye konuştu.
“Önce Yaya Uygulaması” etkinliği kapsamında, il merkezindeki 58 okul ve yaya geçidi ile tüm ilçelerde eş zamanlı olarak uygulamalar düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin ...
Barış Pınarındaki okul için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Barış Pınarındaki okul için imzalar atıldı
Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor
YEREL HABERLER Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor
Siverek’te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği
YEREL HABERLER Siverek’te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı ...
Şanlıurfa'da "Şarj eden akıllı bank" uygulaması hizmete girdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "Şarj eden akıllı bank" uygulaması ...
Şanlıurfa´da dün kazada yaralanan anne ve oğlu kurtarılamadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da dün kazada yaralanan anne ve oğlu ...
Haliliye’nin 4 mahallesinde yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Haliliye’nin 4 mahallesinde yol yapım çalışması
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
Hastane yolundaki feci kazanın ardından dram çıktı Şanlıurfa'da oğlunu hastaneye götüren anne ile çocuğu kazada öldü
YEREL HABERLER Hastane yolundaki feci kazanın ardından dram ...
Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki
YEREL HABERLER Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki
Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor
YEREL HABERLER Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını ...
Şanlıurfa'da rehavet korona virüste yüzde 600 artış getirdi Şanlıurfa’da sarı alarm Yükselen korona virüs vakaları yetkilileri harekete geçirdi Birecik ve Halfeti’de vaka sayılarında yüzde 600 artış
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da rehavet korona virüste yüzde 600 artış ...
Şanlıurfa’da kurallara uymayan 108 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kurallara uymayan 108 kişiye para cezası
Bozova’da öğrenciler belediyenin deneme sınavına girdi
YEREL HABERLER Bozova’da öğrenciler belediyenin deneme sınavına ...
Feci kazada yaralanan kadın öldü
YEREL HABERLER Feci kazada yaralanan kadın öldü
Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
Eyyübiye’ye yeni bir gençlik merkezi daha
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye yeni bir gençlik merkezi daha
Matematiği eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Matematiği eğlenerek öğreniyor
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 760 paket sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 760 paket sigara ele ...
Kırsalda çocukların yüzü güldü
YEREL HABERLER Kırsalda çocukların yüzü güldü
Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor Son bir haftada 72 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor Son bir ...
Şanlıurfa´da otomobilde 11 kilo esrar ele geçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobilde 11 kilo esrar ele geçti
Şanlıurfa´da kaza: 1'i öğretim görevlisi, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kaza: 1'i öğretim görevlisi, 6 yaralı
Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 ...