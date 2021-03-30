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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin Bozovalı muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Vali Erin Bozovalı muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bozova merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve sorunlarını dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü için doğrudan ilgilileri arayarak talimat verdi.
Bulduğu her fırsatta halkla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, korona virüs pandemisi nedeniyle muhtarlarla toplu şekilde bir araya gelmeyi bir süre ertelediklerini belirterek “Gerekli tedbirleri alarak, mümkün oldukça muhtarlarımız, esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla bir araya gelmeye, sıkıntılarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Salgın nedeniyle daha dikkatli olunması gereken bir dönemde bulunulduğuna dikkat çeken Vali Erin, muhtarların bu süreçte önemli bir misyon üstlendiklerini ifade ederek, özellikle düğün, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklerin büyük risk taşıdığını belirtti. Muhtarlara, halkı bilinçlendirmeleri için tavsiyelerde bulunan Vali Erin, denetim faaliyetlerine katılmaları ve izolasyon takibine önem vermelerin rica etti.

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