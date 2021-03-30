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Suriye sınırında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz” etkinliği

İHA

Suriye sınırında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz” etkinliği

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye genelinde yapılan “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde de uygulandı. Etkinliğe Ceylanpınar Kaymakamı ve aynı zamanda Suriye koordinatörü Cüneyt Caner, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı. Polislerin öğrencilere trafik kuralları ve yaya geçitleri hakkında verdiği bilgilerin ardından etkinliğin gerçekleştirilmesine geçildi. Protokol üyeleri ile öğrenciler, yaya geçidinden geçerek etkinliği tamamladı. Etkinlik sonrası sürücülere bilgilendirme amaçlı trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

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