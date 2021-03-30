Harran kent parkında çalışmalara başlıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen tarihi kent Harran, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bölgede başlattığı çalışmalarla kent parkına kavuşuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harran’a kazandırılacak proje ile bölgede vatandaşların vakitlerini geçirebilecekleri yeşil bir alan hizmete girmiş olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Proje Daire Başkanlığı, Park Bahçe Proje Şube Müdürlüğünün yürüttüğü proje çalışmaları tamamlandığında 30 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Harran Kent Parkı, 21 bin metrekarelik yeşil alanı ile bölgenin en modern parklarından biri olacak. 30 bin metrekarelik bir alanda doğayla iç içe, içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının, çocuk oyun alanlarının, piknik alanlarının bulunacağı ‘Harran Kent Parkı’nı modern peyzajı ve sosyal donatı alanlarıyla yeşilin hakim olduğu yaşam alanları oluşturuyoruz diyen Başkan Beyazgül resmi sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi vererek “Bu projeler Şanlıurfa'ya nefes aldıracak” diye konuştu.

Harran Kent Parkında 700 metrelik bisiklet yolu, 2 adet çocuk oyun alanı, 7 adet çeşme, yürüyüş yolları, Piknik alanları, fitnes alanları, oturma bankları, kamelyalar, lavabolar ve büfe bulunacak. Ayrıca parkın yeşil alanlarının sulanması için 21 bin metrekarelik sulama sistemi kurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.