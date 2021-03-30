Otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Şanlıurfa'da yolda otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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?Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydan geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz’a (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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