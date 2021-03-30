Başkan Canpolat Ankara'dan eli boş dönmedi: 500 bin TL hibe

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara temaslarından eli boş dönmeyerek, ilçeye kilitli beton parke taşı için 500 bin Türk Lirası ile 500 adet çöp konteyneri hibesi aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Halil Özşavlı ile birlikte ziyaret etti. Haliliye genelinde yatırıma dayalı yürüttükleri çalışmaları anlatan Başkan Canpolat, Haliliye için taleplerini de Bakan Yardımcısı Varank’a iletti. Canpolat’tan temasları sonucunda Haliliye Belediyesine kilitli beton parke taşı için 500 bin Türk Lirası ile 500 adet çöp konteyneri hibe edildi. Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Halil Özşavlı’ya teşekkür eden Canpolat, canla başla çıktıkları yolda Haliliye’ye canı gönülden hizmet ettiklerini söyledi.

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