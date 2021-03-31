Karaköprü’de ilaç toplama merkezi açıldı

Karaköprü Belediyesi vatandaşların elinde bulunan ve son kullanma tarihi geçmemiş fazla ilaçların değerlendirilmesi için ilaç toplama merkezini faaliyete geçirdi

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yine önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Karaköprü Yaşam Sokağında açılan ilaç toplama merkezi ile elinde kullanmadığı fazla ilaçlar olan vatandaşlardan ilaçlar toplanarak sağlık kuruluşlarına, Kızılay’a ve güvenlik güçlerine gönderiliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilaç toplama merkezini ziyaret ederken, ilaçların toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi aldı.

Bu projeyle birlikte özellikle ekonomiye katkı sağlanacağını ve vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ilaçların değerlendirilerek israfın önüne geçileceğini ifade eden Başkan Baydilli, tüm vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini söyleyerek,“ Yaşam sokağımızdaki bir dükkanımızı ilaç toplama merkezine çevirdik. Buraya vatandaşlarımız kullanmadıkları, evde fazlalık olarak duran ilaçlarını getirip teslim ediyorlar. Tarihi geçmiş, ambalajı açılmış ilaçlar imha edilirken kullanılabilir durumdaki ilaçları da sağlık kuruluşlarına, Kızılay’a ve güvenlik güçlerimize göndereceğiz. Orada zaten ihtiyacı olan kişilere bunlar ulaştırılacaktır. Böylelikle hem ilaçlar israf olmuyor hem de bir nebze ekonomiye destek sağlıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz, evdeki fazla ilaçları ilaç toplama merkezine getirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi ilaç toplama merkezi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların Çankaya Mahallesindeki Yaşam Sokağı içerisindeki ilaç toplama merkezinden veya 444 9 657 nolu beyaz masa biriminden bilgi alabilecekleri öğrenildi.

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