Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi verildi

DHA

Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi verildi


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve bombalı sansasyonel eylem yapmak amacında olduğu belirlenen PKK/YPG'li teröristleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalayan bekçilere Vali Abdullah Erin tarafından başarı belgesi verildi.
Suriye´nin PKK/PYD denetimindeki Aynel Arap'dan (Kobani) yasa dışı yollarla Suruç'a geçen 4 kişi, 11 Mart tarihinde devriye gezen bekçiler tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst başları dağınık ve ayakkabılarının çamurlu olduğu görülen şüphelilerin kimlik kontrollerinde Türkiye'ye kaçak geçiş yaptıkları ortaya çıktı. Adları açıklanmayan şüphelilerin arasında bulunan 1 kişinin, 2010 yılında PKK/YPG terör örgütüne katılan ve PKK/KCK-PYD/YPG 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şanlıurfa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi.
10 KİLOGRAM EYP ELE GEÇİRİLDİ 
Teröristin, Suriye´de askeri, bomba ve suikast eylemleri eğitimi aldığı batı illerinde sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan teröristin sırt çantasında 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesinde incelenen USB´de Şanlıurfa-Adıyaman karayolu 25´inci kilometresinde bulunan taş ocağında bomba arama köpeği Raja´nın tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 terörist ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
TERÖRİSTLERİ YAKLAYAN BEKÇİLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristlerin yakalanmasında görev alan 4 bekçinin dikkat ve hassasiyetlerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bekçileri makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte makamında kabul ettiği dört emniyet bekçisini, görevlerindeki dikkat ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik eden Vali Erin, başarı belgesi verdi. Vali Abdullah Erin, halkın huzur ve güveni için tüm kolluk kuvvetlerinin büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek emniyet bekçileri şahsında tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-31 19:28:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Beyazgül, 24 ayda tasarrufu yatırıma dönüştürdük
YEREL HABERLER Başkan Beyazgül, 24 ayda tasarrufu yatırıma ...
Şanlıurfa’da dikkatli bekçilere ödül
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da dikkatli bekçilere ödül
Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
Ekipler mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber ...
Karaköprü’de ilaç toplama merkezi açıldı
YEREL HABERLER Karaköprü’de ilaç toplama merkezi açıldı
Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı
(Özel) Asırlık çınarlar 15 yıldır at arabası çekiyor 30 yıl boyunca atların yaptığını 15 yıldır kendileri yapıyor Atlı arabalar yasaklanınca 15 yıldır atların işini yapıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Asırlık çınarlar 15 yıldır at arabası ...
Şanlıurfa merkezli dev uyuşturucu operasyonu 252 jandarma ile 38 adrese uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli dev uyuşturucu operasyonu 252 ...
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele ...
Başkan Canpolat Ankara'dan eli boş dönmedi: 500 bin TL hibe
YEREL HABERLER Başkan Canpolat Ankara'dan eli boş dönmedi: 500 bin ...
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa´da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, otomobilin çarptığı yaya hayatını ...
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne büyük darbe: Yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne büyük darbe: ...
Harran kent parkında çalışmalara başlıyor
YEREL HABERLER Harran kent parkında çalışmalara başlıyor
Bozova’da kırmızı çizgi uygulaması
YEREL HABERLER Bozova’da kırmızı çizgi uygulaması
Suriye sınırında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz” etkinliği
YEREL HABERLER Suriye sınırında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz” ...
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Şanlıurfa’da otobüsün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otobüsün çarptığı kadın öldü
Kırmızı çizgi uygulamasında kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Dikkatsiz sürücü kaymakamı eziyordu “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz” etkinliğinde pes dedirten görüntü Aracı durduran kaymakam sürücüye nasihat verdi
YEREL HABERLER Kırmızı çizgi uygulamasında kaymakam ezilmekten son ...
Zabıtalardan sürücülere bayram uyarısı
YEREL HABERLER Zabıtalardan sürücülere bayram uyarısı
Vali Erin Bozovalı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Erin Bozovalı muhtarlarla bir araya geldi
Şanlıurfa Valisi kırmızı çizgi çekti
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi kırmızı çizgi çekti
Şanlıurfa´da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin ...