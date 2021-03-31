Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi verildi



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve bombalı sansasyonel eylem yapmak amacında olduğu belirlenen PKK/YPG'li teröristleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalayan bekçilere Vali Abdullah Erin tarafından başarı belgesi verildi.

Suriye´nin PKK/PYD denetimindeki Aynel Arap'dan (Kobani) yasa dışı yollarla Suruç'a geçen 4 kişi, 11 Mart tarihinde devriye gezen bekçiler tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst başları dağınık ve ayakkabılarının çamurlu olduğu görülen şüphelilerin kimlik kontrollerinde Türkiye'ye kaçak geçiş yaptıkları ortaya çıktı. Adları açıklanmayan şüphelilerin arasında bulunan 1 kişinin, 2010 yılında PKK/YPG terör örgütüne katılan ve PKK/KCK-PYD/YPG 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şanlıurfa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi.

10 KİLOGRAM EYP ELE GEÇİRİLDİ

Teröristin, Suriye´de askeri, bomba ve suikast eylemleri eğitimi aldığı batı illerinde sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan teröristin sırt çantasında 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesinde incelenen USB´de Şanlıurfa-Adıyaman karayolu 25´inci kilometresinde bulunan taş ocağında bomba arama köpeği Raja´nın tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 terörist ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

TERÖRİSTLERİ YAKLAYAN BEKÇİLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristlerin yakalanmasında görev alan 4 bekçinin dikkat ve hassasiyetlerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bekçileri makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte makamında kabul ettiği dört emniyet bekçisini, görevlerindeki dikkat ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik eden Vali Erin, başarı belgesi verdi. Vali Abdullah Erin, halkın huzur ve güveni için tüm kolluk kuvvetlerinin büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek emniyet bekçileri şahsında tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-31 19:28:36



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