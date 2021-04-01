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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baydilli'den Akbayır Mahallesinde inceleme

İHA

Baydilli'den Akbayır Mahallesinde inceleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaisine Akbayır Mahallesinde inceleme yaparak eksiklikleri yerinde tespit etti.
Baydilli, mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayarak ilçedeki mahallelerde teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulunuyor. Baydilli sorunları bizzat yerinde incelerken, vatandaş ve esnafla da sohbet edip taleplerini dinliyor.
Başkan Metin Baydilli alan gezileri kapsamında Akbayır Mahallesinde inceleme yaparken, mahalledeki çalışmalar ve sorunlarla ilgili bilgi aldı. Alan gezisinde Baydilli'ye Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel de eşlik etti. Sürekli sahada incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, "Sabah gezilerimizle birlikte ilçemizde yapılan çalışmaları da yerinde inceliyoruz. Akbayır mahallemizde başkan yardımcılarımız ve teknik ekibimizle birlikte inceleme yaptık ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Biz tüm mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz, görüyoruz. Bunların çözümü için çalışmalar yürütüyoruz. Daha güzel bir Karaköprü için mesaimize erkenden başlayıp ilçemize daha fazla zaman ayırmak, hizmeti artırmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.
Baydilli alan gezisi sırasında vatandaşlarla ve esnafla da sohbet ederken, çalışmaların hızlandırılması ve titiz davranılması hakkında personeli uyardı.

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