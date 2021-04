Şanlıurfaspor - Sarıyerspor: 1-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Mehmet Şenkaya, Servet Bozkurt

ŞANLIURFASPOR: Hakan Galip, Mehmet Taşçı, Turgut ( Dk. 85 Göksu), İhsan, Mustafa, Can (Dk. 85 Tarık), Hüseyin, Fevzi (Dk. 61 Gökdeniz), Onur, Muhammed Raşit,

SARIYERSPOR: Ali Şaban, Furkan, Mehmet Ozan, Okan, Nuri, Mahmut (Dk. 81 Fatih), Adem (Dk. 74 Savaş), Oğuz, Bertul Kocobaş, Bertuğ Özgür (Dk. 56 Muhammed Demirci)

SARI KARTLAR: Muhammed Raşit, Göksu, (Şanlıurfaspor) Haluk, Hüseyin, (Sarıyerspor)

GOLLER: Dk. 64 Can, (Şanlıurfaspor) Dk. 71 Nuri, Dk. 90 (pen) Muhammed Demirci, (Sarıyerspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31´inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sarıyerspor´a 2-1 yenildi.

64'üncü dakikada Galip´in pasıyla kale önünde topla bulaşan Can, güzel bir vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-0

71'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Nuri, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

90'ıncı dakikada Furkan cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Muhammed Demirci´nin kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 2-1 DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-04-01 17:12:37



