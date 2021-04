Katar’dan Şanlıurfa ile Telabyad'a eğitim ve sağlık desteği

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Katar Hayır Derneği arasında imzalanan iki ayrı protokolle Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir okul yapılarak Telabyad’da bir sağlık merkezi için destek sağlanacak.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ve Katar Hayır Derneği CEO’su Abdullah al Hammadi ile beraberindeki heyet katıldı.

Protokollerin imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, Katar Hayır Derneği tarafından sağlanan desteğin Suriyeli misafirlere olduğu kadar Şanlıurfa’ya da yapılan bir hayır olduğunu belirterek, “450 bin kadar Suriyeli kardeşimiz on yıldır Şanlıurfa’dalar. Hepsine ulaşmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Urfa halkı ve devletimiz her türlü imkanını seferber etmiş durumda. Barış Pınarı Bölgesinde de 250 bin civarındaki kardeşimize eğitim, sağlık, güvenlik, insani yardım gibi hizmetlerin getirilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz büyük bir gayret ortaya koyuyor. Katarlı kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yaptıkları hayırlar, destekler var. Onları biliyoruz, Allah razı olsun. Önümüzdeki dönemde yine bölgedeki eğitimin kaliteli hale getirilmesi için Katarı Hayriyye’nin imkanları var, onu da biliyoruz. Biraz daha destek olmalarını rica ediyoruz. Barış Pınarı Bölgesinde 350 kadar okul var. PKK’nın, DEAŞ’ın tahrip ettiği, eğitim yapılamayacak hale gelmiş olan okullar bulunuyor maalesef” dedi.

Bu okulların yarısına yakının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle onarıldığını kaydeden Vali Erin, geriye kalan okulların tamamını Katarı Hayriyye Derneğinin yapabileceğine inandıklarını söyledi.

Barış Pınarı Bölgesindeki çocukları her ziyaret ettiklerinde, eğitim aldıklarını, geleceğe hazırlandıklarını görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Vali Erin, “İnşallah birlikte daha birçok proje uygularız. Katar Hayır Derneğine, hayır sahiplerine bir kez daha hem Şanlıurfa adına hem de Barış Pınarı Bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz. Dönüşlerinde de Katarlı kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Katar Hayır Derneği CEO’su Abdullah al Hammadi de kabul ve desteklerinden dolayı Vali Erin’e teşekkür ederek, “Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Onlar, Suriyeli kardeşlerimize kucaklarını açtılar. Yaptığımız destek ve yardımlar bizim için farzdır, vaciptir. Türkiye’nin yaptıklarının yanında biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Suriye krizinin başlangıcından bu yana Katar Hayır Derneğinin çok sayıda projeye imza attığını ifade eden Abdullah al Hammadi, eğitim, sağlık ve insani yardımlar konusunda yaptıkları yardımları yeterli görmediklerini söyledi.

Türkiye’nin, bölgeye yardım götürebilmek için kendilerine kapılarını açmasını çok önemli bulduklarını dile getiren Abdullah al Hammadi, “Bazı yerlerde bu kapılar açılmıyor. Gerçekten bu yardımları yapmak için büyük kolaylık gördük. Son on yılda çok güzel projeler uyguladık ama bundan sonra daha nitelikli projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu nedenle hem Urfa’da hem diğer yerlerde koordinasyon içerisinde çalışmayı çok önemli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık dört ay önce yine Şanlıurfa’ya geldiğini hatırlatan Abdullah al Hammadi, Vali Erin’in yakın ilgisi ve desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayır hizmetlerini sürdürmelerine destek veren Vali Erin’e teşekkür etti.

Katar Hayır Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokole göre, Şanlıurfa İli Haliliye ilçesinde 24 derslikli bir ortaokul binası inşa edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği proje ve tahsis ettiği alanda inşa edilecek okulda hem Şanlıurfalı hem de Suriyeli çocuklar eğitim öğretim görecek. Tüm inşaat yapım maliyetleri Katar Hayır Derneği tarafından karşılanacak okul binasının yapımı tamamlanınca, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.

Katar Hayır Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokole göre ise, Barış Pınarı Bölgesindeki Telabyad ilçesine bağlı Suluk Beldesindeki sağlık kliniğinin işletmesine yönelik esaslar belirlendi. Söz konusu kliniğin bölge halkına sağlıklı ve düzenli hizmet vermesini sağlamak amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen projeye Katar Hayır Derneği 1 milyon 317 bin 656 TL tutarında mali destek sağlayacak. Sağlanacak mali destekle, klinikte çalışan personel giderleri, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ile demirbaş temin giderleri karşılanacak.

