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Şanlıurfa’da 15 bin öğrenciye çevreci çocuk eğitim seti dağıtıldı

İHA

Şanlıurfa’da 15 bin öğrenciye çevreci çocuk eğitim seti dağıtıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında 15 bin öğrenciye ‘Çevreci Çocuk Eğitim Seti’ dağıtmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Eyyübiye Belediyesi de ilçenin dört bir yanına atıklar için toplama kutuları yerleştirmişti. Başlatılan ve yoğun ilgi gören proje kapsamında gençlerin ve çocukların da projeye aktif olarak dahil olmasını öngören çalışma yürüten Eyyübiye Belediyesi, bu kapsamda ilçe genelinde 15 bin öğrenciye Çevreci Çocuk Eğitim Setini dağıtmaya başladı. Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmanın son durağı Bilim İlk ve Ortaokulu oldu.
Düzenlenen eğitim seti dağıtımına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Çiftçi Dengiz, Mahalle Muhtarı Ali Doğan, Okul Müdürü Feridun Malay ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Sıfır Atık projesini önemsediklerini ve bunu ilçe genelinde yaymanın gayreti içinde olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Çevre bilinci bizim için çok önemli. Eyyübiye Belediyesi olarak seçildiğimiz ilk gün ilk icraatımız sıfır atık oldu. Şanlıurfa’da ilk sıfır atık projesini uygulayan Belediye Eyyübiye Belediyesi oldu. Çünkü çevremizi önemsiyoruz, çevremizi temiz tutmanın gayretini sarf ediyoruz. Şuanda burada toplanmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesidir. Türkiye’de sıfır atığı aşılayan, anlatan, öğreten ve yaygınlaşmasına vesile olan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye ben Eyyübiye’li kardeşlerim adına şükranlarımı iletmek istiyorum. Değerli çocuklar sizler için hazırlamış olduğumuz sıfır atık ile ilgili güzel bir eğitim kitapçığımız oldu. Şimdi biz bu kitapçığı sizlere takdim ettik. Sizler ne yapacaksınız? Bu kitabı öncelikle okuyacaksınız, anlayacaksınız daha önemlisi uygulamak. Yeter mi yetmez. Birde ailemize, arkadaşlarımıza anlatacağız. Bir diğeri ise göreve geldiğim günden bu yana en çok hassasiyet ile üzerinde durduğum şey tasarruf, sıfır atık projesi ile de Eyyübiye’de tasarrufu sağlamış olacağız. İşte sıfır atık projemize ana caddelerde ve yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde monte etmiş stantlarımıza atmış olduğumuz gerek kağıt, plastik ve pillerimizi alıp dönüştürüyor ve sizlere tekrar kavuşturuyoruz ve israfın önüne geçmiş oluyoruz“ dedi.
Okul Müdürü Feridun Malay da Başkan Kuş’a teşekkür ederek,” Öncelikle Eyyübiye Belediye Başkanımızın okulumuza yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetimi dile getirmek işitiyorum. Öğrencilerimiz bu konuda çok ciddi çalışmaları yürüttüler ve 10 bin adet mavi kapak biriktirdiler. Bu projeye bizim de bir katkımız olsun istedik. Sizlere bu konuda göstermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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