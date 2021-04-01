Sarıgül: Ülkemizin huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada "Etrafımızda çeşitli oyunların oynandığı, çeşitli olayların bulunduğu bir dünyada ülkemizin huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu huzur, Türkiye´mizin gücüdür, kudretidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa´ya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda partililer tarafından coşkuyla karşılanan Sarıgül, Türkiye gündemiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Etrafımızda çeşitli oyunların oynandığı, çeşitli olayların bulunduğu bir dünyada ülkemizin huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu huzur, Türkiye´mizin gücüdür, kudretidir. Ülkemiz, dağıyla, taşıyla hepimizin. TDP iktidarında Türkiye, demokratik dünyada hak ettiği yeri alacaktır onun için; barış ekonomisine çok büyük önem vereceğiz. Bir elimizde bayrak, yüreğimizde vatan millet sevgisi, Şanlıurfa´ya çare olmaya geldik. TDP olarak, günden güne büyüyoruz, gücümüze güç katarak, dünümüzle kucaklaşıp, Şanlıurfa´ya çare olmaya geldik" dedi.

`TOPRAKSIZ BİR TEK ÇİFTÇİ BIRAKMAYACAĞIZ´

Sarıgül, partisinin tarım politikası hakkında bilgi de vererek şunları söyledi:

"Atatürk barajına, Birecik barajına yeni ilaveler yaparak, Fırat´ı daha da şahlandıracağız bunun yanında, tarımda sanayileşmeyi sağlayarak, bu bereketi toprakların bütün Türkiye´yi beslemesini sağlayacağız bununla da yetinmeyeceğiz üreticiye, tohum, gübre desteği verirken ürünü alma garantisi de vereceğiz. Küçükbaş hayvancılığı çeşitlendirip Şanlıurfa halkını refaha ulaştıracağız. Balcılığı teşvik edip üretilen balın pazarlanması ve markalaşmasını sağlayacağız. Çalışkan, üretken Şanlıurfalı kardeşlerimize geniş bir toprak reformu uygulayıp topraksız bir tek çiftçi bırakmayacağız." DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-04-01 21:07:26



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