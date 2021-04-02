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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

İHA

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır hale getiriyor.
Karaköprü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için ibadethane temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Merkez ve kırsaldaki tüm camiler Ramazan ayı öncesi temizlenerek 11 ayın sultanına hazırlanıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken, cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle dezenfekte edilen camilerde vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanırken, imamlar ve cami görevlileri çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile temizlik işleri ekiplerine teşekkür etti.
Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde yaptığı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor.

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