Beyazgül genç sporcularla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Spor Kulübündeki genç sporcularla bir araya geldi.

Şanlıurfa’da gençliğe yönelik önemli projeleri hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki genç sporcuları desteklemeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde futbol, voleybol ve basketbol dâhil olmak üzere toplam 28 farklı branşlarda yetişen genç sporcuları ziyaret eden Şanlıurf Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sporcularla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını aktardı.

Genç sporcuların antrenmanlarını yakından takip eden Beyazgül, altyapının önemine değinerek “Mücadele gösterdiğimiz her alanda yerli sporcuyu, Şanlıurfa’nın evlatlarını desteklemeye devam edeceğiz. Konu Şanlıurfa’nın evlatları olunca hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. Gözlerinizdeki ışığı görünce ileride bizleri şampiyonlukların beklediğini görüyorum. Başarmak için çok çalışmalı, iyi beslenmeli ve antrenörlerinizin önerilerini harfiyen uygulamalısınız” diye konuştu.

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