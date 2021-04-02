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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye'ye kampüs müjdesi

İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsündeki 44 dönümlük alanın Eyyübiye Belediyesi'ne tahsisinin gerçekleşmesinin ardından hayata geçirmeyi planladığı 'Kamu Kampüsü ve Hizmet Binası' projesi açıklayıp, ilçeye dev yatırım için müjde verdi.

Eyyübiye'ye kampüs müjdesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsündeki 44 dönümlük alanın Eyyübiye Belediyesi’ne tahsisinin gerçekleşmesinin ardından hayata geçirmeyi planladığı ‘Kamu Kampüsü ve Hizmet Binası’ projesi açıklayıp, ilçeye dev yatırım için müjde verdi.
Gece gündüz demeden Eyyübiye’ye yatırım için çalışan Başkan Kuş ilçenin kaderini değiştirecek bir hizmet olan Kamu Kampüsü ve Hizmet Binası için düğmeye bastı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un oluruyla, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsündeki 44 dönümlük alanın Eyyübiye Belediyesi’ne tahsisinin gerçekleşmesinin ardından proje hazırlıklarına başlayan ve kısa sürede projeyi kendi imkanlarıyla bitirip, aynı zamanda tasarruf da sağlamış olan Eyyübiye Belediyesi, proje için ihale hazırlıklarına başlıyor. İlçenin tüm kurumlarını tek çatı altında toplayacak olan ve yaklaşık 44 dönümlük alanı kapsayan projede yeşil dokuya önem verilip, vatandaşların kamu ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda vakit geçirebilecekleri alanlar da oluşturuluyor. Eyyübiyeli kardeşlerimin kapı kapı dolaşmasına gönlünün rıza vermediğini ve projenin seçim vaatleri arasında yer alan en önemli proje olduğunu belirten Başkan Kuş,” Çok şükür verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Kamu Kampüsü ve Hizmet Binası ilçemiz için elzem olan bir hizmet. Ne pahasına olursa olsun bu hizmeti gerçekleştirip, kısa süre içinde de bitireceğim. İlk gün itibari ile benim en büyük hayalim; Kamu Kampusu ve bu Kamu Kampüsünü Eyyübiye’li kardeşlerimize kazandırmaktı. Eyyübiyeli kardeşlerimiz hizmetin en güzeline layık. Hiç bir şey kardeşlerimize hizmet anlamında önümüzde duramaz dedik ve Kamu Kampusu ile ilgili çalışmalarımızı bitirme aşamasına getirdik çok şükür. Kamu Kampusu neden Eyyübiye’ye lazım; Haliliye mücavir alanları içerisinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim, Sosyal Yardımlaşma, Tapu, Nüfus Müdürlüğü Kamu kurumlarının neredeyse tamamı Haliliye ilçesi sınırlarında. Vatandaşlarımız bu hizmeti alabilmek için dağınık yerlerde bulunan kurumlara gidiyorlar. Hem maddi, hem zaman kaybında bulunuyorlar. Ne yapabiliriz dedik; Eyyübiye’ye Kamu Kampüsünü kazandırmamız gerektiğini gördük. Bu düşünce ile Kamu Kampüsü projesini bitirdik. Bu projeyi bütün Belediyeler demeyelim de bir çok Belediye projesini dışarıda çizdirir, satın alır ve hayata geçirir. Ben bu projeyi önemsediğim için ilk gün bir ekip kurdum ve Belediye’de uzak bir ofis kendilerine tahsis ettik ve yaklaşık bir yıldır bu proje ile ilgili çalışmalarını yürütüyorlar. Allaha çok şükür bu projeyi Şanlıurfa’lı kardeşlerimiz Eyyübiye’li kardeşlerimiz ile kendi personelimiz ile birlikte çizdirdik ve yaklaşık 1 Milyon TL tasarruf sağlamış olduk. Bu konuda çok kıymetli ağabeylerimiz büyüklerimiz var, onlarla da fikir alış verişinde bulunduk. Mimar Barbaros Sağdıç ile bir görüşmemiz oldu. Bizlere çok ciddi katkıda bulundular. Ben bugüne kadar bütün seçim vaatlerimizi bir bir yerine getirdim getirmeye devam ediyorum. Eyyübiye’li kardeşlerimize Kamu Kampusu sözünde bulunduk. Allah bizlere ömür nasip eder ise görev süremiz içerisinde bu projeyi Eyyübiye’ye bitmiş bir şekilde kazandıracağız. En fazla 3 veya 5 ay içerisinde ihale sürecimizi hazırlayacağız ve yol alacağız. Teknik arkadaşlarımızdan da almış olduğumuz bilgiye göre en fazla 2 yıl içerisinde bitebilecek bir proje. Kamu Kampusu projesini kazandırdığımız zaman ne olacak? Eyyübiye’li kardeşlerimizin ayağına hizmeti götürmüş olacağız. Eyyübiye’li kardeşimizin bir işi olduğunda Haliliye ilçemizdeki kamu kurumlarına gidiyorlar. Bir iş kimi zaman başka birimlere yönlendirildiğinde ufak bir iş 3 güne sığıyor ve vatandaşımız mağdur oluyor. Bu anlamda vatandaşımızın büyük bir sıkıntısını ortadan kaldırmış olacağız. bazı kesimler böyle bir proje için harcanacak para değer mi diyorlar. Ben de Eyyübiyeli kardeşlerim herşeyin en güzeline en modernine layıklar, tabiki onlar için değer diyorum. Kısa süre içinde inşallah ihale aşamasına geçip, projemizi hayata geçireceğiz“ dedi.

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