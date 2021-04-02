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Şanlıurfa’da yerel bir haber sitesi soyuldu

İHA

Şanlıurfa’da yerel bir haber sitesi soyuldu

Şanlıurfa’da yerel bir haber sitesinin bürosuna gece saatlerinde giren hırsızlar, kamera, bilgisayar ve televizyonlar çalıp kayıplara karıştı
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Cami Kebir Mahallesinde yaşandı. Sabah işyerini açmaya giden yerel sitenin çalışanları, içerideki malzemelerin yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede kapısı zorlanarak açılan haber merkezindeki kamera, dizüstü bilgisayar ve televizyonun çalındığını belirledi. İşyeri ve haber sitesinin sahibi İbrahim Uygur, hırsızlık olayına karışanları kınadığını ve emniyet mensuplarının gayretli incelemeleri ile hırsızların yakalanacağına inandığını ifade ederek, “Bu saygısızlığı Şanlıurfa’da görev yapan tüm ulusal ve yerel medya organlarına yapmış sayıyorum. Onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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