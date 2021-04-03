Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçileri yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başkanlığında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında mutabakat sağlandı.
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, Beyazgül, Hakİş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Şanlıurfa Hakİş İl Başkanı Selim Gülsatar, Hizmet İş Sendikası 1No’lu şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve yönetimi, Hizmet İş Sendikası 2No’lu Şube Başkanı Bozan İzol ve yönetimi katıldı.
Gerçekleştirilen görüşmelerde ilgili sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasında zam oranı konusunda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan Şanlıurfa ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi ile imzalar atılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.