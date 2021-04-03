En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu. Havan mermisi, ekipler tarafından kontrolü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yer alan eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar, havan mermisi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri, bölgede alınan emniyet önlemleri sonrası havan mermisi kontrollü bir şekilde imha etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.