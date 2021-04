Şanlıurfa’nın vazgeçilmez lezzeti keme Kebabı Vatandaşlar altın arar gibi arazide keme arıyor Kemenin kilo fiyatı bu yıl 200 liraya kadar çıkıyor Eline sopayı alan arazide keme arıyor

Şanlıurfa’da sadece ilkbaharda yetişen ve 2 ay süreyle tüketilen keme Kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar tarafından arazilerde altın aranır gibi aranan ve toplanan keme, et ile harmanlandıktan sonra kebap olarak pişirilerek servis ediliyor. Bu yıl yağışların az olması kemenin kilosunun 200 liraya kadar çıkmasına neden oldu.

Bahar yağmurlarıyla ortaya çıkıyor

Keme mantarı, lezzetiyle hem midelere hem de gözlere hitap ediyor. Tohumu olmayan ve kendiliğinden yetişen keme mantarı Mart ve Nisan ayında yağan bahar yağmurlarıyla ortaya çıkıyor.

Kilosu 200 liraya kadar çıkıyor

Kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan keme, iç pazarda kilosu 140 liradan alıcı buluyor. Görüntüsü patatese benzeyen keme, bir süre suda bekletildikten sonra ustalar tarafından ince ince doğranıyor. İnce doğranan keme, zırhla çekilmiş etle harmanlanıyor. Şişlere saplanan keme, kömür ateşinde pişirildikten sonra Urfa isotu ve yeşil soğanla servis ediliyor.



Zırhla doğranıp et ile harmanlanıyor

Keme Kebabının nasıl yapıldığını anlatan kebap ustası Fatih Bayram," Keme baharın başından itibaren yaklaşık bir ile bir buçuk ay doğada kendiliğinde yetişen bir ürün. Tohum olarak ekilen herhangi bir ürün olmamasıyla birlikte doğada bahar aylarında kendiliğinde yetişen bir şey. Kemelerimizi ilk önce seçiyoruz, içindeki çürüklerden ayırıyoruz. Toprağının temizlenmesi bir ile bir buçuk saat suda bekletiyoruz. Daha sonra bıçakla saplarından ayrılıyor. Böylelikle kebap aşamasına geliyor. Zırh yardımıyla kemeleri doğruyoruz. Daha sonra zırhla çekilmiş kıyma etiyle, doğranmış kemeleri karıştırıyoruz ve sonra şişten geçiriyoruz, tekrar sarmasını yapıyoruz ve daha sonra ocakta pişiriyoruz. Bunun sonucunda ortaya güzel kebaplar çıkıyor. Bu kebabı yanında yeşil soğan, limon ve Urfa’mızın közlenmiş kırmızıbiber ile servis ediyoruz. Bu aylarda keme mevsimi olması nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşamaktayız. Burada bir ile bir buçuk ay boyunca keme tüketilmektedir” şeklinde konuştu.



Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Keme Kebabı yiyen müşteriler ise "Biz Urfalılar olarak Mart ve Nisan aylarını dört gözle bekliyoruz. Bu aylar içinde keme yetişmekte. Keme doğal olarak kökü olmayan bir yiyecek. Yağmurlu havalarda, şimşeğin toprağa vurmasıyla yetişen bir bitkidir. Çok lezzetli buluyorum ve bu aylarda buraya gelerek burada kebap yiyorum. Bu lezzeti yemeyenleri buraya davet ediyorum. Bu kebabı tercih etmemin nedeni doğal olması, lezzetli olması ve ben kendi görüşümce bu kebabın tescillenmesini istiyorum” dedi.



Altın arar gibi keme arıyorlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bahar mevsiminde araziye çıkanlar altın arar gibi keme arıyor. Geçen yıllarda kilosu 80 Türk Lirasına kadar çıkan keme, bu sene az olması nedeniyle kilosu 200 Türk Lirasına kadar alıcı buluyor. Keme mantarı bulmak isteyen vatandaşlar, her taşın altına ve otun arasına bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen keme mantarının kırmızı et kadar besleyici olduğu, protein ve lif kaynağı olduğu belirtiliyor. Keme aramak için araziye çıkan vatandaşlar, bu yıl yağışların azlığı nedeniyle fazla keme bulamadıklarını belirtti.

