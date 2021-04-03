Sarnıca düşen Suriyeli, hayatını kaybetti

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki sarnıca düşen Suriye uyruklu Garip Berho (58) hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Akkese Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Garip Berho, evinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki sarnıçtan su alamaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Berho´nun sarnıca düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen su altı polislerinin yaptığı çalışmayla Berho'nun cansız bedenine ulaşıldı. Garip Berho'nun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-03 11:08:59



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